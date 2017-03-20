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Рейтинг Трампа упал до рекордно низкого уровня

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Дональд Трамп
Дональд Трамп

Рейтинг президента США Дональда Трампа упал до самого низкого значения с момента его инаугурации. Об этом сообщается в ежедневном опросе компании Gallup, проведенном 18 марта и опубликованном на ее сайте.

Деятельность политического лидера поддерживают 37 процентов опрошенных, 58 процентов не поддерживают. 22 января, когда был проведен первый подобный сбор данных, число положительно и отрицательно отозвавшихся о работе Трампа американцев было равным — по 45 процентов.

Тенденция низкого рейтинга сохранялась на протяжении первых месяцев его президентства.

В конце февраля выяснилось, что по результатам проведенного NBC News и Wall Street Journal опроса деятельность Трампа на посту президента благожелательно оценило 44 процента опрошенных, 38 процентов остались им недовольны. Около трети американцев сочли, что республиканец не справляется с обязанностями главы государства.

Выборы президента в США прошли 8 ноября 2016-го, республиканец Дональд Трамп победил свою основную соперницу — представительницу демократов Хиллари Клинтон.

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