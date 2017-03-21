Филиал Морозовской детской больницы построят в Севастополе

Разработка проекта севастопольского филиала московской Морозовской детской клинической больницы начнется в 2017 году. Об этом во вторник, 21 марта, сообщил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников, передает ТАСС.

«Мы будем проектировать и строить филиал Морозовской больницы в Севастополе», — сказал Овсянников. Он добавил, что в город с трехдневным визитом прибыли 15 врачей из столичной клиники, которые только в первый день работы успели принять более 200 пациентов. «Приходится принимать и экстренные меры, такие как привлечение специалистов из ведущих медицинских учреждений страны для работы в Севастополе "вахтовым" методом уже сегодня (...). Это поможет не только устранить на время кадровый голод в системе здравоохранения города, но и повысит доступность квалифицированной медицинской помощи для севастопольских детей», — приводит слова главы Севастополя пресс-служба правительства города.

Глава Севастополя отметил, что в дальнейшем московские медики будут приезжать один-два раза в месяц. «Уже есть направления для севастопольских детей на лечение в Москву», — уточнил он. Овсянников отметил, что средства на совместный медицинский выделены Москвой, и его реализация не станет дополнительным бременем для городского бюджета.

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По информации агентства, между властями Москвы и Севастополя достигнута договоренность о том, что 50 специалистов Морозовской больницы будут оказывать медицинскую помощь горожанам в течение курортного сезона. Кроме того, столичные медики проводят консультации для жителей Севастополя по видеосвязи.

4 марта стало известно, что Севастополь получит из федерального бюджета около 9 миллиардов рублей на социально-экономическое развитие. На эти средства планируется завершить строительно-монтажные работы на 25 объектах, среди которых — школа, детсады, модульные амбулатории, морские пирсы и причалы. Кроме того, бюджетные деньги пойдут на проектно-изыскательские работы на 29 объектах, в том числе, многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера и больница скорой помощи.