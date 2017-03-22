Посетитель волгоградского бара прогнал вооруженных налетчиков

Видео: 360tv.ru

Телеканал «360» опубликовал видео, на котором безоружный посетитель бара выгоняет из заведения двух налетчиков с пистолетом.

По информации канала, инцидент произошел 20 марта в заведении, расположенном на улице 64-й Армии в Волгограде. Неизвестные в масках ворвались в помещение. Один из них, угрожая сотруднице бара оружием, попытался вырвать у нее из рук телефон. В этот момент посетитель, стоявший рядом, набросился на грабителя со спины и вытолкал его вместе с соучастником на улицу.

Вскоре в бар прибыла полиция. Налетчики пока не задержаны.