«Черный лесоруб» в Приамурье врезался в дерево и погиб

Грузовик с «черными лесорубами» врезался в дерево в Сковородинском районе Амурской области, один человек погиб. Об этом сообщает в среду, 22 марта, РИА Новости со ссылкой на центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

По предварительным данным, у грузовика ЗИЛ-131 отказали тормоза, он съехал с сопки и разбился. Всего в автомобиле находилось четыре человека. Двое получили незначительные травмы, еще одного госпитализировали.

«Черные лесорубы» — люди, занимающиеся незаконной вырубкой деревьев. Их деятельность уголовно наказуема, регулируется статьей 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

В мае 2016 года в Перми сотрудник ГИБДД погиб во время погони за нарушителем, он врезался на служебном автомобиле в дерево. Напарник полицейского был госпитализирован с травмами.