Медведев призвал чиновников объясняться с людьми по-человечески

Цели приоритетных федеральных проектов нужно формулировать так, чтобы они были понятны всем гражданам, заявил председатель российского правительства Дмитрий Медведев в среду, 22 марта. Об этом сообщает ТАСС.

«Все это (связанное с реализацией проектов — прим. «Ленты.ру») нужно сформулировать для восприятия человеческим языком, прошу это учесть», — сказал он на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Медведев привел в пример электронные очереди в поликлиниках. По его мнению, необходимость этого нововведения можно объяснить следующим образом: «Электронная запись позволит записаться к врачу быстрее, не стоять в очереди, быстрее пройти, на 10 минут, например, а не сидеть где-нибудь в коридоре, где все кашляют и чихают».

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Ранее в среду газета «Известия» сообщила, что на заседании президиума будет обсуждаться новая система поощрения госслужащих, которые занимаются приоритетными федеральными проектами. По данным источников, речь идет о премировании чиновников, которые смогли сэкономить не менее 10 процентов от выделенного бюджета.

Накануне, 21 марта, президент России Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Говоря о здравоохранении, он призвал упростить процедуру записи к врачам.

В июле прошлого года глава государства заявил, что результаты работы правительства должны измеряться понятными решениями, такими как снижение очередей в поликлиниках. «Ни в коем случае нельзя людям морочить голову подробным перечислением законов, мер, поручений. Граждане не это хотят услышать», — подчеркнул он.