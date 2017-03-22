Сирийская армия перебросила подкрепления в район удара мятежников под Хамой

Сирийские военные перебросили дополнительные силы в район наступления мятежников в провинции Хама. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в руководстве ВС Сирии.

Операция боевиков в Хаме началась утром в среду, 22 марта. Ее проводят совместно части Сирийской свободной армии (ССА), которых на Западе считают «умеренными повстанцами», и «Тахрир аш-Шам», ранее известной как «Джабхат ан-Нусра» — филиал «Аль-Каиды» в Сирии.

Материалы по теме Сирия: война миров или будущее сегодня Контуры завтрашнего миропорядка и промежуточный итог ближневосточного конфликта

Целью «весеннего наступления» является установление контроля над городами Суран и Хаттаб. По словам представителя ССА, боевики долго готовились к этому наступлению, накапливая резервы. На острие атаки идут отряды «Тахрир аш-Шам».

Провинция Хама — один из оплотов мятежников. В 1982 году там вспыхнуло восстание исламистов под руководством организации «Братья-мусульмане», жестоко подавленное войсками президента Хафеза Асада. В 2011 году провинция вновь стала центром антиправительственного мятежа, который привел к гражданской войне. На территории Хамы действуют различные группировки боевиков, большинство из которых придерживаются радикальной исламистской идеологии.