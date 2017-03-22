Волейболист сборной России рассказал об угнанной по молодости яхте

Волейболист казанского «Зенита» и сборной России Артем Вольвич рассказал, что во время игры за молодежную национальную команду вместе с товарищами угнал яхту. Слова спортсмена приводит «Бизнес Online».

«Играли мы в Тунисе товарищеский турнир. В последний день пошли отмечать. Нашли где-то две большие бутылки то ли вина, то ли пива — не помню уже. В общем, распили и решили поплавать. Молодые, горячие — море по колено! В заливе увидели яхту, забрались на нее, сняли с якоря и она начала дрейфовать», — поведал Вольвич, отметив, что «ворам» удалось избежать столкновения со скалами.

«В общем, поднялся шум, искали виновных, но по официальной версии все спали», — подвел итог спортсмен.

Вольвич выступает за «Зенит» с 2016 года. До перехода в казанский клуб он в течение пяти лет играл за «Локомотив» из Новосибирска. В составе сборной России волейболист становился чемпионом Европы в 2013 году.