Мир
 

Болгарские охотники на беженцев начали строительство забора на границе с Турцией

Перейти в «Мою Ленту»

Болгарские «охотники» за нелегальными мигрантами начали строительство забора на границе с Турцией, чтобы «предотвратить турецкие провокации во время выборов», а также помешать проникновению беженцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил один из лидеров волонтеров Николай Иванов.

«В связи со сложной обстановкой на границе, во избежание провокаций турецкой стороны и нелегального проникновения беженцев наши активисты начали строить забор высотой четыре метра. (...) построено уже около 11 километров, строительство продолжается», — рассказал он.

В работах заняты около 400 человек, официальные власти в происходящее не вмешиваются.

Ситуация на болгаро-турецкой границе заметно усложнилась накануне намеченных на 26 марта в Болгарии парламентских выборов. Некоторые партии считают, что Турция может поддерживать протурецкие силы и объединения, выражающие интересы турецкого меньшинства Болгарии. С подобными обвинениями в адрес Анкары выступил президент Болгарии Румен Радев.

В Болгарии мусульманское меньшинство составляет около 13 процентов от общей численности жителей. Его большая часть — этнические турки. В настоящее время в Турции живут около 60 тысяч выходцев из Болгарии. Они эмигрировали туда за последние десятилетия, сохранив при этом болгарское гражданство.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Болгария отозвала из Турции своего посла
Правозащитники рассказали о жестком обращении с детьми беженцев на Балканах
Сербская полиция пресекла перевозку 77 нелегальных мигрантов в ЕС
Последние новости
Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Болгарские охотники на беженцев начали строительство забора на границе с Турцией
США возобновили планирование обороны Европы
Последствия взрывов на складах под Харьковом показали с высоты птичьего полета
В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК
Другие материалы рубрики
Мир
 — 
00:14 Сегодня

Китайский интерес

Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
21:33 Сегодня

Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов

20:07 Сегодня

Израильский полицейский избил палестинца-водителя

20:06 Сегодня

В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК

Мир
 — 
09:07 20 марта 2017
Lebanese members of the Syrian Social Nationalist Party, a pro-Syrian leftist Lebanese party, carry their party's flag during the funeral procession of Najib Mohammed Shams el-Din and Ali Mohammed Shams el-Din, in the port city of Tyre, southern Lebanon, Saturday, Aug. 19, 2006. Najib and Ali, two members of the Syrian Social Nationalist Party, were killed when an Israeli airstrike attack hit a building, where they were taking refuge, in Tyre mid July, a few days after the beginning of the Israeli offensive on Lebanon.

Свастика над Дамаском

Чего хотят сирийские национал-социалисты
18:56 Сегодня

Названо имя лондонского террориста

18:53 Сегодня

Бывший соратник Буша обвинил сайты альтернативно-правых в госизмене

18:51 Сегодня

Американский генерал заявил о возможной российской помощи «Талибану»

Мир
 — 
07:11 22 марта 2017
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peaceful

Опасное интернет-проникновение

Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
16:45 Сегодня

В Антверпене предотвращена попытка теракта

18:09 Сегодня

В Индии из колодца 21-метровой глубины достали слоненка

17:18 Сегодня

В Израиле задержали угрожавшего американским еврейским центрам подростка

Россия
Масон, выйди вон!
Депутат Милонов против вольного каменщика Богданова
Кандидат «Против всех»
Как сантехник может выиграть выборы, а джедай — проиграть
Матвиенко объяснила антироссийские заявления Киева по убийству Вороненкова
Путин приехал в Малый театр на «Последнюю жертву»
Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков кормит льваПарк крымского периода
С кем и за что борется владелец ялтинских зверинцев Олег Зубков
Работа головного отделения «Свидетелей Иеговы» приостановлена Минюстом
Коллекторов в Москве оштрафовали на 200 тысяч рублей за лишние звонки должнику
Все материалы
Мир
Китайский интерес
Пекин желает смерти уйгурским боевикам в Сирии, но вмешиваться в войну не готов
Атака на Вестминстер
Неизвестные пытались проникнуть в здание дворца, где заседает парламент Британии
Participants attend a gay pride parade in central Istanbul June 30, 2013. Tens of thousands of anti-government protesters teamed up with a planned gay pride march in Istanbul. Crowds were stopped by riot police from entering Taksim, the centre of previous protests, but the atmosphere appeared peacefulОпасное интернет-проникновение
Грозит ли подъем геев-мусульман исламскому миру
Британская полиция сообщила об аресте 8 подозреваемых в подготовке терактов
Израильский полицейский избил палестинца-водителя
В Белграде установили сбивший американский самолет советский ЗРК
Названо имя лондонского террориста
Все материалы
Бывший СССР
Выстрелы на бульваре Шевченко
Что известно об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова
Генерал СБУ рассказал о полученных Вороненковым от Киева гарантиях безопасности
«Бородай вывез Стрелкова из Донецка в невменяемом состоянии»
Бывший глава МГБ ДНР Андрей Пинчук о «русской весне»
Последствия взрывов на складах под Харьковом показали с высоты птичьего полета
КГБ Белоруссии показал арсенал задержанных экстремистов
Кличко пригрозил остановкой работы киевского метро из-за долгов
Генпрокурор Украины пообещал «визитки Яроша» в деле Вороненкова
Все материалы
Финансы
Все без долгу
Россия освободилась от финансовых обязательств СССР
Золотовалютные резервы России выросли до максимума с ноября 2016 года
НБУ призвал обеспечить безопасность российских банков на Украине
Минэкономразвития объяснило укрепление рубля временными факторами
Минфин предрек падение цены на нефть до 40 долларов
Оценен примерный ущерб России из-за турецких пошлин на зерно
Сбербанк опроверг информацию о краже сотрудницами 40 миллионов рублей
Все материалы
Бизнес
Инновации плюс электрификация
Как видит BMW Group свою дальнейшую стратегию
Соловьиные стартапы
Какие инновации нашли эксперты фонда «Сколково» в Курске
Медведев поддержал идею привязать тариф «Платона» к пробегу
Минфин запланировал начало маркировки сигарет на 2018 год
Знак качества вручат за успехи в импортозамещении
АНКОР и Randstad назовут самых привлекательных работодателей России
ФАС заподозрила российско-германскую компанию в многомиллиардном сговоре
Все материалы
Силовые структуры
«Я стала плевать кровью на снег»
Как выстрел в лицо офицеру МВД обернулся обвинениями в самостреле: расследование
«Резня была бы хлеще, чем в Донбассе»
Монолог командира самообороны Севастополя о Крымской весне
Истребитель Су-30МКМ королевских ВВС МалайзииБросившие вызов
Что значит Малайзия для российской авиации
Сухопутные войска запустят разработку универсальной системы войсковой ПВО
Сотрудники «МОС ОТИС» предстанут перед судом за смерть ребенка в кабине лифта
Группа вымогателей задержана в центре Москвы
Путин пообещал вчетверо увеличить ударный потенциал высокоточного оружия
Все материалы
Наука и техника
Старт ракеты с Dream Chaser — кораблем компании Sierra Nevada (в представлении художника)Еще батуты
Как американские компании опережают Россию в сфере пусков ракет
«Фортов нас предал»
Зачем обезглавили Российскую академию наук
Кровавое воскресенье 22 января 1905 года«Идиоты говорят, что Россию погубил заговор»
Почему революция 1917 года была неизбежна
Выявлен источник неизлечимых заболеваний мозга
Названа главная опасность для Гроба Господня
Аномалии магнитного поля Земли показали на карте
Показана анимация падения человека на нейтронную звезду
Все материалы
Спорт
«В велоспорте каждый второй — астматик»
Гонщик Gazprom-RusVelo Роман Майкин — о первой в жизни монументальной классике
Стадион на Крестовском будет доработан после Кубка конфедераций — 2017
Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров
Американские хоккеистки заявили о намерении бойкотировать домашний ЧМ
Захарова анонсировала попытки Запада сорвать ЧМ-2018
Чешская биатлонистка Коукалова отказалась ехать в Тюмень
Черчесов выбрал капитана для сборной России по футболу
Все материалы
Культура
Дональд Рейфилд«Не убивать Сталина — это как убить хорошего человека»
Дональд Рейфилд о Берии, Саакашвили и грузинском гостеприимстве
Лицом к человеку
Почему холокост и сталинские репрессии породили схожие процессы в Европе и СССР
Безобразно естественно
Календарь Pirelli: лучшие актрисы и модели — без макияжа и без одежды
В Киеве сочли незаконным дистанционное участие Самойловой в «Евровидении»
Организаторы предложили Самойловой участвовать в «Евровидении» дистанционно
Самойлову насмешил запрет СБУ въезжать на Украину
Малайзия отказалась запрещать «Могучих рейнджеров» из-за школьницы-лесбиянки
Все материалы
Интернет и СМИ
Без вести пропавший
Почему снимки главного фотографа Великой Отечественной не выставлялись в России
Сына Трампа обвинили во лжи и циничности из-за твита о теракте в Лондоне
Тролли вновь вычислили и украли антитрамповский флаг ЛаБафа
Американца бессрочно посадили за отказ расшифровать диск с детским порно
Российские СМИ выдали дебошира с зеленым ножом за лондонского террориста
Сенегальцы полчаса наблюдали порно в эфире религиозного канала
«Ребята, учитесь у кавказцев»
Почему детей стоит держать подальше от роликов о сексуальном образовании
Все материалы
Ценности
«Папа назвал меня Митей после командировки в Москву»
Как пионер из ГДР Митя Боркерт стал шеф-дизайнером Lamborghini
Международный ювелирно-часовой салон в Базеле
BaselWorld 2017 в новостях и лицах
Bulgari собрал своих послов в Базеле
Итальянцы украсили суперъяхту кашемировыми коврами
Dior устроит выставку в честь 70-летия модного дома
Apple Watch дополнили ремешками цвета «лесных ягод» и «морской гальки»
Hamilton выпустил новые треугольные часы
Все материалы
Путешествия
Как это будет по-арамейски?
Путешествие в мир древнейшего православного народа планеты
Остаться в живых
Как выглядят худшие города мира
Британцы с акцентом рассказали о достопримечательностях страны
Туриста в Таиланде приговорили к тюремному сроку за гибель его подруги
МИД предостерег россиян за границей от слов «яблан», «жид» и «понос»
Турпоток из России в Исландию вырос в два раза в начале года
Выпивший бутылку водки перед рейсом пилот заснул в самолете
Все материалы
Из жизни
Ищут пожарные, ищет милиция
Десятилетний розыск пропавшей британской девочки обошелся в 16 миллионов фунтов
Не хочешь — заставим
Как разные страны пытались сделать граждан счастливыми и что из этого вышло
Новая американская мечта
Что такое Fuck You Money, или Как уйти на пенсию в 35 лет
Китайский геймер от досады разбил монитор головой
Американка учила подругу играть в лотерею и выиграла миллион долларов
Испанку уличили в кормлении питона щенками и котятами
Гигантская акула напугала новозеландского рыболова
Все материалы
Эстетическая хирургия
Тест-драйв нового купе Mercedes-Benz E-класса, которое наконец стало собой
Мертворожденные гоночные машины
Автомобили, которые так и не смогли выйти на старт гонок
Машины, которым не повезло
Посмотрите, какими могли бы быть известные машины
Кроссовер-трансформер, в который никто не поверил
Ford Freestyle FX: пикап и кабриолет в одном купе
Porsche подарит сотрудникам по девять тысяч евро
Bentley сделала 58-гигапиксельную фотографию Flying Spur
«Демонический» Challenger станет первой серийной машиной с трансбрейком
Все материалы
Бог простит
В церкви нашли квартиру с красной мебелью и портретами в стиле поп-арт
Две трети россиян презрели старые квартиры
Фрэнк ГериСпугнули рыбу
Почему антисемиты изгнали из Канады создателя «танцующего дома»
«Наш дом — колония строгого режима»
История семьи, оказавшейся на грани распада из-за дачи
Цветам не место в доме
Почему дети мешают взрослым жить счастливо в собственных квартирах
Названы цены на частные дома в Крыму
Все материалы