Болгарские охотники на беженцев начали строительство забора на границе с Турцией

Болгарские «охотники» за нелегальными мигрантами начали строительство забора на границе с Турцией, чтобы «предотвратить турецкие провокации во время выборов», а также помешать проникновению беженцев. Об этом в интервью РИА Новости сообщил один из лидеров волонтеров Николай Иванов.

«В связи со сложной обстановкой на границе, во избежание провокаций турецкой стороны и нелегального проникновения беженцев наши активисты начали строить забор высотой четыре метра. (...) построено уже около 11 километров, строительство продолжается», — рассказал он.

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В работах заняты около 400 человек, официальные власти в происходящее не вмешиваются.

Ситуация на болгаро-турецкой границе заметно усложнилась накануне намеченных на 26 марта в Болгарии парламентских выборов. Некоторые партии считают, что Турция может поддерживать протурецкие силы и объединения, выражающие интересы турецкого меньшинства Болгарии. С подобными обвинениями в адрес Анкары выступил президент Болгарии Румен Радев.

В Болгарии мусульманское меньшинство составляет около 13 процентов от общей численности жителей. Его большая часть — этнические турки. В настоящее время в Турции живут около 60 тысяч выходцев из Болгарии. Они эмигрировали туда за последние десятилетия, сохранив при этом болгарское гражданство.