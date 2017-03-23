Москва примет чемпионат по шахматам среди пенсионеров

Открытый турнир по шахматам среди пенсионеров пройдет в столичном гостиничном комплексе «Измайлово» с 7 по 9 апреля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Шахматной федерации Москвы.

В турнире смогут поучаствовать мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины старше 55 лет. Рейтинг Международной шахматной федерации (FIDE) у мужчин не должен превышать 2000 пунктов, женский рейтинг FIDE — не выше 1800 пунктов.

Мужчины и женщины сыграют в отдельных турнирах по швейцарской системе в девять туров, с контролем времени по 10 минут на партию и добавлением двух секунд на ход каждому участнику.

Всего в турнире примут участие 150 пенсионеров из России и стран ближнего зарубежья.

14 марта российские подростки, отбывающие наказание в воспитательных колониях, обыграли на шахматном турнире сверстников из швейцарских исправительных учреждений.