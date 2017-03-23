В Крыму временно запретили рыбную ловлю

В Крыму с 1 апреля по 31 мая будет запрещено любительское и спортивное рыболовство во всех внутренних водоемах. Об этом в четверг, 23 марта, сообщают «Примечания» со ссылкой на министерство сельского хозяйства республики.

Ограничительные меры вызваны нерестовым периодом. «Запрет на рыбалку очевиден и объясняется необходимостью создания наиболее благоприятных и спокойных условий для воспроизводства водных биоресурсов. Обращаю внимание рыбаков на то, что в отличие от прошлых лет, количество удочек и крючков не имеет значения. Удить рыбу в этот период запрещено», — рассказал глава минсельхоза Андрей Рюмшин.

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Запрет касается водоемов рыбохозяйственного значения. Ограничения не распространяется на добычу хирономид (мотыля) в водных объектах, в которых разрешено промышленное рыболовство этого вида.

В декабре 2015-го был введен запрет на рыбную ловлю в зимний период в Ялте — на набережной и в портах, и в нескольких зонах в районе Феодосии, Коктебеля, Солнечной Долины и Нового Света, передавало РИА Новости. Председатель Государственного комитета по рыболовству Андрей Дедюхин тогда объяснил, что в стометровой морской зоне находятся так называемые «зимовальные ямы» черноморской рыбы, поэтому ловить рыбу с ноября до начала марта можно только за пределами стометровой зоны.