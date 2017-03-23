Военный прокурор рассказал о пролетевшем перед взрывом в Балаклее беспилотнике

Перед взрывом на складе боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области был слышен звук, похожий на издаваемый беспилотным летальным аппаратом (БПЛА) при полете. Об этом в четверг, 23 марта, заявил на брифинге главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, передает «112 Украина».

«Наблюдался гул летального аппарата, похожий на полет БПЛА», — сообщил Матиос. По его словам, именно вскоре после этого в двух местах одной из площадок арсенала произошли взрывы.

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Ранее в четверг представитель народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что их устроили украинские силовики. «ВСУ продавали боеприпасы и, узнав о прибытии заместителя министра обороны Украины по вооружению генерала [Игоря] Павловского, с целью скрыть факты масштабных недостач руководство склада организовало диверсию по подрыву», — сказал он.

Пожар на площадках с боеприпасами в Балаклее начался около 02:30 (03:30 мск) с мощного взрыва, который почувствовали в расположенных за десятки километров от эпицентра городах и селах. Погибших и пострадавших в результате происшествия не зафиксировано.