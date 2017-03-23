Овсянников призвал Общественную палату Севастополя к самороспуску

Исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников раскритиковал работу Общественной палаты (ОП) города и призвал ее самораспуститься. Об этом сообщается в пресс-релизе правительства Севастополя, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 23 марта.

На заседании кабмина заместитель губернатора Юрий Кривов сообщил, что накануне, 22 марта, истек срок для выдвижения кандидата от ОП Севастополя в федеральную Общественную палату. По словам Кривова, городская ОП так и не смогла принять решения по этому вопросу и в результате город остался без представителя в ОП России.

В свою очередь, Овсянников подчеркнул, что палата Севастополя грубо нарушила установленный регламент. «Это совершенно неприемлемо и даже пренебрежительно по отношению к севастопольцам, чьи интересы она должна защищать. Считаю, что Общественная палата Севастополя позорит наш город».

Врио губернатора добавил, что, по его мнению, деятельность городской палаты в нынешнем формате «не воспринимается уже никем». «Настоятельно рекомендую им принять решение о самороспуске», — заявил Овсянников.

На заседании правительства Севастополя, как отмечает «Крыминформ», вице-губернатор Вячеслав Гладков пояснил, что сложившаяся в палате города ситуация не позволяет решить «ни одного вопроса». «ОП с октября прошлого года, по сути, парализована в силу противостояния 12 на 12 человек», — добавил Гладков.

Овсянников призывал ОП Севастополя к самороспуску в декабре 2016 года — после того, как 12 из 24 членов палаты, не имея на это полномочий, провели заседание, где избрали новое руководство.

20 марта президент России Владимир Путин утвердил список из 40 человек, который войдут в федеральную Общественную палату по квоте главы государства. После этого еще 85 представителей должны быть избраны от регионов.