Run The Jewels попали в полицейский участок в новом клипе

Рэп-группа Run The Jewels выпустила первое видео со своего нового альбома Run The Jewels 3, вышедшего 24 декабря 2016 года. Ролик на песню Legend Has It появился на странице коллектива в Facebook.

В клипе участники коллектива El-P и Killer Mike попадают в полицейский участок на процедуру опознания преступников, устроенной, чтобы обвинить их в неизвестном преступления. Режиссером видео выступил Брайан Белетик, ранее работавший с Fatboy Slim и The Black Eyed Peas.

Run The Jewels образовались в 2011 году после успешного совместного тура рэперов El-P и Killer Mike. С тех пор коллектив выпустил три альбома и сборник ремиксов.