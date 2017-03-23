Самойлову насмешил запрет СБУ въезжать на Украину

Певица Юлия Самойлова, заявленная как участница музыкального конкурса «Евровидение-2017» от России, прокомментировала решение Службы безопасности Украины (СБУ), запретившей ей въезд на территорию государства. Слова исполнительницы в четверг, 23 марта, приводит «Интерфакс».

«За всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели, во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу», — сказала она.

«Я, по большому счету, не расстраиваюсь. Я дальше занимаюсь. Я почему-то думаю, что все еще переменится», — добавила Самойлова.

СБУ объявила о решении закрыть певице въезд на Украину на три года 22 марта. Это было мотивировано тем, что исполнительница посещала Крым в 2015 году. В Киеве визиты на полуостров после его воссоединения с Россией считают нарушением украинского законодательства.

Самойлову, которая является инвалидом первой группы и передвигается на коляске, выбрали представлять Россию на «Евровидении» с композицией Flame Is Burning. Из-за запрета СБУ певица не сможет приехать на конкурс, который состоится в Киеве.

Полуфиналы «Евровидения-2017» пройдут в украинской столице 9 и 11 мая, финал — 13 мая.