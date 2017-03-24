В Манеже открылся Московский культурный форум

В Центральном Манеже открылся Московский культурный форум. По данным на 14:00, форум в первый день успели посетить 6800 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили организаторы мероприятия.

Форум пройдет с 24 по 26 марта. В течение трех дней в Манеже будут проходить дискуссии, кинопоказы, творческие встречи с артистами и режиссерами, мастер-классы и музыкальные концерты.

Среди фигур, которые заявлены участниками творческих встреч, — актер Вениамин Смехов, шахматист Сергей Карякин, актриса Алиса Гребенщикова, режиссеры Римас Туминас, Андрей Могучий, Миндаугас Карбаускис, Евгений Писарев.

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Завершит программу «Ночь театров». В рамках события будут показаны отрывок из спектакля «Вольный ветер мечты», постановка «История Маяковки. Эпизоды» и сцены из современного балета «Кафе «Идиот». Артисты театра на Малой Бронной и театра на Юго-Западе также прочтут пьесу Маяковского «Мистерия буфф».

Вход на мероприятие свободный.