Судебный департамент раскрыл размер заработка московских судей

Среднемесячная заработная плата федерального судьи Москвы составила 158 тысяч рублей. Об этом на Совете судей сообщил исполняющий обязанности начальника столичного управления Судебного департамента Егор Игнащенко, передает РАПСИ.

По его словам, мировые судьи в среднем получают 113 тысяч рублей. В 2015 году размер среднего заработка федеральных судей составлял 124 тысячи рублей, мировых — 82 тысячи рублей.

В 2016 году размер финансирования ведомства вырос до 4,4 миллиарда рублей по сравнению с 2015 годом, когда бюджет столичной судебной системы составлял 3,7 миллиарда рублей.

По состоянию на 31 декабря 2016 года в Москве работает 471 федеральный судья, в том время как запланированное количество мест — 607.

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Председатель высшей квалификационной коллегии судей Николай Тимошин в декабре 2016 года сообщил, что за четыре года судебные квалификационные коллегии дали согласие на возбуждение 11 уголовных дел в отношении федеральных судей.

По его словам, в основном возбуждались уголовные дела по факту нарушения правил дорожного движения, вынесения заведомо неправосудных решений и преступлений, относящихся к категории коррупционных.

«Кроме того, за тот же период времени полномочия 800 слуг закона (в том числе более 50 председателей судов) были прекращены по различным основаниям. Большинство из них ушли в отставку по собственному желанию», — отметил Тимошин.