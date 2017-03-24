Тренер «Ростова» рассказал о нестабильной финансовой обстановке в клубе

Тренер футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко подвел итоги выступления команды в еврокубках и рассказал о наличии задолженностей по заработной плате перед игроками. Его слова в пятницу, 24 марта, приводит «Спорт FM».

«Конечно, довольны своим выступлением в еврокубках. Не хотелось вылетать из турнира, было желание пройти как можно дальше. Не знаю, повезло или нет, что играли с топ-клубами. Ситуация не очень стабильная в финансовом плане. Выступление в ЛЧ помогло в этом вопросе, но проблемы есть. Да, задолженности по зарплатам и премиальным есть еще, они достаточно внушительные», — заявил Кириченко.

16 марта «Ростов» проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и выбыл из турнира. Первая встреча, состоявшаяся в Ростове-на-Дону, завершилась вничью (1:1).

После 20 туров Российской футбольной премьер-лиги «Ростов» с 30 очками занимает 7-е место в таблице. Ближайший матч дончане проведут 3 апреля — они сыграют с «Краснодаром» на выезде.