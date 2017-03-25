Финансы
 

Россия и Кувейт обсудили энергетическое сотрудничество

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Россия и Кувейт обсудили двустороннее сотрудничество в энергетике. Как сообщает в субботу, 25 марта, РИА Новости, об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак после встречи с кувейтским коллегой Иссамом аль-Марзуком.

«Это и нефтяная отрасль, и газовая, и электроэнергетика», — уточнил Новак.

По его словам, российские компании заинтересованы в поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Кувейт, об этом также шла речь на переговорах. «Здесь есть большие перспективы, поскольку Кувейт планирует закончить к 2020 году строительство одного из крупнейших в мире регазификационных терминалов, и это для нас открывает большое направление сотрудничества в газовой отрасли», — отметил российский министр.

Он добавил, что несколько компаний в РФ привлекает участие в проектах по увеличению нефтеотдачи на кувейтских месторождениях, «а также по технологиям, связанным с добычей трудноизвлекаемой нефти, тяжелой нефти».

В свою очередь аль-Марзук рассказал, что на встрече с российской стороной обсуждалось межгосударственное партнерство в сфере энергетики и обмена технологиями. «Надеюсь, мы сможем прийти к заключению о том, какое сотрудничество мы можем иметь с российскими компаниями и в сфере поставок технологий в Кувейт», — отметил он.

Кроме того, кувейтский министр сообщил, что не входящие в ОПЕК страны в марте выполнили соглашение по снижению добычи нефти на 64 процента. Вместе с тем аль-Марзук не ответил на вопрос журналистов о необходимости продлить данную договоренность еще на несколько месяцев, «Мониторинговый комитет уполномочен рассмотреть вопросы соблюдения договоренностей, а не их продления», — сказал он.

Заседание мониторингового комитета намечено на 26 марта в Эль-Кувейте. Одним из вопросов его повестки станет оценка темпов снижения нефтедобычи.

ОПЕК и ряд не входящих в нее стран заключили соглашение о совместном снижении с 1 января 2017 года добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки. Срок действия договоренностей истекает в июне, их продление будет обсуждаться на очередном заседании организации 25 мая в Вене.

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