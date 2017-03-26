В ДНР появился первый женский журнал

В самопровозглашенной Донецкой народной республике появился первый журнал для женщин. Презентация прошла в городе Макеевка в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщается на сайте ДНР.

Глянцевое периодическое издание называется «Четыре сезона» и будет выходить раз в два месяца. Отмечается, что оно будет содержать 128 страниц с иллюстрациями. Рекомендованная цена составит 180 рублей.

«Мы очень хотели создать такой журнал. И мечта наша исполнилась! Нашлись люди, которые нам помогли в этом. Потому что давно хотелось посеять добрые семена спокойствия, мира в наше неспокойное время», — приводятся слова соорганизатора презентации Натальи Хрусталевой.

На сайте указано, что 90 процентов журнала будут составлять эксклюзивные авторские материалы, а принципиальное отличие от других подобных глянцевых изданий заключается в том, что любая женщина может стать его героиней вне зависимости от того, кто она по профессии.

В ноябре 2016 года сообщалось о создании в ДНР собственных компьютерных игр, посвященных военным действиям в Донбассе.

Донецкая народная республика была провозглашена на территории Донецкой области в апреле 2014 года в ходе массовых протестов против нового руководства в стране, пришедшего к власти в результате Евромайдана.