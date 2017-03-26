В Лондоне автомобиль сбил четырех пешеходов

На севере Лондона автомобиль сбил четырех пешеходов, сообщает ТАСС со ссылкой на столичную полицию.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 26 марта. Сообщается, что водитель и пассажиры не стали дожидаться прибытия полицейских и фактически сбежали с места происшествия.

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По этому делу уже задержан один человек. Отмечается, что инцидент не рассматривается как попытка теракта.

22 марта уроженец юго-востока Англии Эдриан Рассел Аджао, сменивший имя на Халид Масуд, находясь за рулем, направил автомобиль на пешеходов на Вестминстерском мосту, сбил несколько человек и доехал до здания британского парламента. Там машину остановил полицейский. Преступник зарезал его ножом, после чего был ликвидирован другим стражем порядка.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

Помимо террориста, на месте погибли три человека, в том числе полицейский. В больнице позже умер еще один пострадавший, 75-летний мужчина.