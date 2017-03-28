«Газпром» скрыл Кавказ в ежегодном отчете о долгах регионов

В опубликованном 28 марта стандартном пресс-релизе «Газпрома» о задолженности российских регионов за газ больше нет упоминания о ситуации с южными регионами, потребителями которых еще в 2015 году формировалась основная часть долгов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение газового холдинга.

В марте 2017-го года, как и годом ранее, на рассмотрение совета директоров «Газпрома» выносился вопрос о принимаемых компанией мерах для погашения задолженности за поставленный энергоноситель и укрепление платежной дисциплины на внутреннем рынке.

Агентство напоминает, что в релизе за 2015 год отмечалось, что «общий объем просроченной задолженности увеличился на 19,8 процента, со 127 до 152,1 миллиарда рублей, уровень расчетов за газ снизился на 1,4 процента, до 96,2 процента». Там же отмечалось, «более 80 процентов задолженности населения страны формируется потребителями Северо-Кавказского федерального округа (по состоянию на 1 января 2016 года — 48,6 миллиарда рублей или 81,4 процента от суммарной задолженности населения России)».

В нынешнем релизе газовый холдинг отмечает: «Актуальной проблемой остается высокий уровень просроченной задолженности российских потребителей перед "Газпромом" за поставленный газ. В 2016 году она выросла примерно на 6 процентов и на 1 января 2017 года составила 161 миллиард рублей. Более 83 процентов задолженности сформировано теплоснабжающими организациями, населением и предприятиями электроэнергетики».

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В сообщении также говорится, что для улучшения ситуации с неоплаченными поставками «Газпром» в 2016 году подписал планы-графики погашения просроченной задолженности с 24 субъектами России. «Просроченная задолженность по предприятиям, включенным в график, должна была снизиться на 10,9 миллиарда рублей. Однако графики были выполнены только на 29 процентов, снижение составило всего около трех миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в 2016 году после судебного урегулирования споров с должниками и переуступки прав требований по долгам компания в холдинг вернула 94,7 миллиарда рублей, что на 18,7 процента больше, чем годом ранее.

В холдинге подчеркнули, что при определении объема инвестиций в газификацию регионов компания «учитывает уровень платежной дисциплины и исполнение администрациями субъектов РФ обязательств по подготовке потребителей к приему газа».