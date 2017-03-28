Итальянская полиция разогнала протесты из-за оливковой рощи

В итальянском регионе Апулия полиция разогнала протесты защитников природы, пытавшихся спасти вековую оливковую рощу от уничтожения. Об этом сообщает Reuters.

Оливковые деревья, многим из которых более 100 лет, оказались на пути Трансадриатического газопровода, входящего в состав так называемого «Южного коридора». В понедельник, 27 марта, Верховный суд Италии разрешил прокладку трубы, невзирая на протесты экологов и местных властей, которые предлагали изменить маршрут.

Во вторник, 28 марта, в Апулии начались массовые протесты. Толпа демонстрантов, включая мэров нескольких местных городов, блокировала доступ к месту работ. Прибывшая полиция прорвала кордон, который протестующие выстроили вокруг рощи, и разогнала их.

Трансадриатический газопровод — один из приоритетных проектов Евросоюза. Планируется, что благодаря ему к 2020 году ЕС будет получать из Азербайджана 10 миллиардов кубометров газа, что поможет снизить зависимость Европы от российских поставок. На пути трубы находятся около 10 тысяч деревьев, которые компания-строитель обязалась пересадить, однако экологи опасаются, что в результате этой операции растения погибнут. Если протесты продолжатся, то из-за особенностей растительного цикла возобновить пересадку деревьев, а следовательно, и строительство трубопровода, можно будет не ранее ноября 2017 года.