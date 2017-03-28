В Госдуме отреагировали на заявление о вторжении на Украину через Белоруссию

Заявление спикера Верховной Рады Андрея Парубия о том, что российская армия осенью 2017 года может вторгнуться на Украину через территорию Белоруссии, направлено на подрыв российско-белорусских отношений. Такое мнение высказал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 28 марта.

«Здесь прослеживается попытка обострить позиции Белоруссии в отношении нашей страны. Но народ и лидер Белоруссии понимают, что это фантазии инопланетянина», — сказал парламентарий.

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Швыткин подчеркнул, что Москва не вынашивает «агрессивных планов в отношении какого-либо государства». «Это бред сумасшедшего. Фантазии представителей властей Украины сегодня переходят все грани», — подчеркнул он.

Ранее во вторник Парубий заявил, что российские войска могут вторгнуться на Украину через Белоруссию под прикрытием военных учений «Запад-2017».

20 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал допустить наблюдателей НАТО на эти учения. В конце февраля белорусский министр обороны Андрей Равков заявил, что маневры угрозы суверенитету страны не несут.

Стратегические учения «Запад-2017» пройдут в сентябре сразу на нескольких полигонах России и Белоруссии и станут главным мероприятием совместной подготовки вооруженных сил в этом году. По словам российского министра обороны Сергея Шойгу, при разработке сценария будет учитываться усиление активности НАТО вблизи границ Союзного государства.