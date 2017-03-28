Россия и Иран договорились о безвизовых поездках для тургрупп

Правительства России и Ирана заключили соглашение о безвизовых групповых туристических поездках. Соответствующий документ был подписан по итогам переговоров президентов Владимира Путина и Хасана Роухани, передает РИА Новости.

Ростуризм 1 сентября 2016 года предложил ввести взаимный безвизовый обмен с Индией, Вьетнамом и Ираном для групп путешественников.

30 января начал действовать упрощенный визовый режим для отдельных категорий россиян, которые посещают Иран.

В ноябре председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя планируемое упрощение визового режима, отметила, что этот шаг откроет возможности как для бизнеса, так и, например, для студенческих обменов. «Это важно и с гуманитарной точки зрения в плане укрепления дружеских отношений между нашими странами», — сказала она.