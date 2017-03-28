Сборная России проиграла первый тайм Бельгии в товарищеском матче

Сборная России проиграла первый тайм команде Бельгии в товарищеском матче со счетом 1:3. Видео с голами было опубликовано на странице группы Goal Time во ВКонтакте.

Счет на третьей минуте открыла российская команда: отличился защитник Виктор Васин.

Бельгийцы отыгрались спустя 14 минут, когда пенальти реализовал Кевин Миральяс.

На 42-й и 45-й минутах по мячу забил нападающий английского «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке.

Встреча проходит на стадионе «Фишт» в Сочи.

В понедельник, 27 марта, главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился предположениями о том, как сложится этот товарищеский матч. По его словам, команда «постарается навязать бельгийцам свою игру».

24 марта россияне проиграли в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После матча болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес «Позор! Позор!».