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Черчесов рассказал о желании россиян навязать свою игру бельгийцам

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Станислав Черчесов
Станислав Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поделился предположениями о том, как сложится товарищеский матч с командой Бельгии. Слова специалиста приводит в понедельник, 27 марта, «Советский спорт».

«Определенно, игра будет другой, нежели с Кот-д'Ивуаром. Бельгия действует совершенно иначе: она играет быстрее, чем африканцы, быстрее двигает мяч. Мы под это будем подстраиваться, про соперника нельзя забывать. Но при этом постараемся навязать бельгийцам свою игру», — рассказал Черчесов.

Тренер отметил, что во время подготовки к встрече учитывался тот факт, что в составе бельгийцев будут отсутствовать несколько игроков основного состава.

«Начали готовиться еще в Москве, смотрели много матчей бельгийцев. Но потом, когда узнали, что многих футболистов у соперника не будет, сконцентрировались на последней игре бельгийцев — с Грецией (1:1 — прим. «Ленты.ру»), и при подготовке исходили уже из нее», — подчеркнул наставник национальной сборной.

Встреча пройдет 28 марта на стадионе «Фишт» в Сочи. Матч из-за травм пропустят вратарь бельгийцев Тибо Куртуа, защитники Лоран Симан и Томас Менье, полузащитники Маруан Феллайни, Эден Азар и Кевин Де Брюйне.

24 марта россияне проиграли в товарищеском матче сборной Кот-д'Ивуара со счетом 0:2. После матча болельщики освистали российских игроков и скандировали в их адрес: «Позор! Позор!».

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