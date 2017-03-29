В сирийском Хомсе взорван микроавтобус с пассажирами

В результате взрыва бомбы в пассажирском микроавтобусе в сирийском городе Хомс погибли пять человек, шесть получили ранения. Об этом сообщает SANA со ссылкой на данные городского управления здравоохранения.

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По предварительным данным, при совершении атаки было использовано самодельное взрывное устройство.

25 февраля в Хомсе, находящемся под контролем правительственных войск, произошел двойной теракт. Террористы-смертники (по разным данным, от двух до шести человек) подорвались возле зданий военных учреждений. Жертвами нападения стали не менее 34 человек, в том числе начальник управления военной безопасности по провинции Хомс генерал Хасан Даабуль.

Ответственность на себя взяла «Хейят Тахрир аш-Шам» — подразделение группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России).