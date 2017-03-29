СМИ назвали размер зарплаты Месси по новому контракту с «Барселоной»

«Барселона» предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт, согласно которому он будет получать 35 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, обе стороны заинтересованы в продлении соглашения, срок действия которого оканчивается летом 2018 года. Руководство клуба намерено продолжить переговоры в мае.

Материалы по теме Какая боль Увидят ли российские болельщики Лионеля Месси в 2018 году

28 марта Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Месси на четыре матча за оскорбление арбитра во время встречи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также форвард был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов). В первом матче без своего капитана аргентинцы проиграли команде Боливии со счетом 0:2.

В ноябре Marca сообщила о нежелании Месси продлевать контракт с «Барселоной». При этом президент клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность в том, что аргентинец останется в клубе до окончания карьеры.

Месси в составе «Барселоны» стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.