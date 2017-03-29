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СМИ назвали размер зарплаты Месси по новому контракту с «Барселоной»

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Лионель Месси
Лионель Месси

«Барселона» предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси контракт, согласно которому он будет получать 35 миллионов евро за сезон. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, обе стороны заинтересованы в продлении соглашения, срок действия которого оканчивается летом 2018 года. Руководство клуба намерено продолжить переговоры в мае.

28 марта Международная федерация футбола (ФИФА) дисквалифицировала Месси на четыре матча за оскорбление арбитра во время встречи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года с командой Чили. Также форвард был оштрафован на 10 тысяч швейцарских франков (10,2 тысячи долларов). В первом матче без своего капитана аргентинцы проиграли команде Боливии со счетом 0:2.

В ноябре Marca сообщила о нежелании Месси продлевать контракт с «Барселоной». При этом президент клуба Хосеп Мария Бартомеу выразил уверенность в том, что аргентинец останется в клубе до окончания карьеры.

Месси в составе «Барселоны» стал восьмикратным чемпионом Испании, четырехкратным обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

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