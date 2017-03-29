В ЦБ назвали схему обналичивания средств через студентов «вчерашним днем»

Схема обналичивания средств через студентов не является массовой и сильно продвинутой. Такое мнение высказал в беседе с Rambler News Service заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин в кулуарах съезда Ассоциации российских банков, прошедшего 28 марта.

По его словам, регулятору хорошо известен этот способ. «Это не сказать что прошлый век, но вчерашний день», — считает он.

Зампред ЦБ пояснил, что речь идет о схеме, при которой псевдопредприниматель перечисляет на счета, например, строителей или студентов деньги, которые с точки зрения регулятора «не очень чистые». «Потом выдаются карточки, эти карточки собираются вместе с пин-кодами, и, соответственно, могут обналичиваться. Конечно, нам это известно», — отметил Скобелкин.

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О вовлечении студентов в проведение операций по обналичиванию рассказала в середине марта заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева. «За последние год-полтора изменился типичный портрет физического лица, которое находится на канале обналичивания. В основном это представители молодежи, студенчество», — сказала она, выступая на XIX Всероссийской банковской конференции ассоциации «Россия». По ее словам, в регионах некоторые банки разъясняют учащимся вузов, почему не стоит участвовать в таких схемах.

В конце апреля прошлого года Скобелкин указывал на активное использование схемы обналичивания через кредитные карты. Когда физическим лицам в массовом порядке открываются счета, на них переводятся средства через подставные фирмы, после чего сделки по обналичиванию проводятся одним человеком, которому эти физические лица сдают свои карты.