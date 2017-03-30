Напавший на сотрудницу банка с топором воронежский дворник пошел под суд

В Воронеже завершено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего местного дворника, напавшего с топором на сотрудницу банка, выразившую недовольство его работой по уборке снега. Об этом в четверг, 30 марта, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Мужчине вменяется покушение на убийство. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, 20 января 2017 года житель Воронежа, работающий дворником, очищал от снега и наледи территорию у офиса «Сбербанка» на улице Владимира Невского. Администратор отделения банка сделала замечание руководству управляющей компании за некачественную уборку снега вблизи отделения. Обидевшись не критику, мужчина взял дома топор и отправился в банк. Там он напал на женщину, спасти которую удалось посетителям финансовой организации. Пострадавшую госпитализировали, благодаря квалифицированной помощи она осталась жива.

В ходе расследования дворник частично признал вину, пояснив, что не желал убивать девушку.

14 марта СК сообщил о нападении 61-летней женщины с двумя топорами на полицейских в городе Бодайбо Иркутской области. Стражи порядка пытались утихомирить пенсионерку, находившуюся в агрессивном состоянии. Однако, она в ответ бросила один топор в сторону сотрудника полиции, другим нанесла несколько ударов по бронежилету другого полицейского, которым он прикрывался.