«Вертолеты России» передали заказчику первые Ка-226Т корабельного базирования

Первые два вертолета Ка-226Т палубного базирования переданы заказчику — одной из российских силовых структур. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе корпорации «Вертолеты России».

В компании отметили, что эти машины, в отличие от сухопутной версии, имеют складную конструкцию лопастей несущего винта и выполнены с учетом антикороррозионных требований к эксплуатации в морских условиях. Также вертолеты получили некоторые новые элементы в составе бортового оборудования.

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Машину планируется использовать на патрульных и поисково-спасательных задачах, а также в качестве транспортного вертолета.

Об организации тендера на поставку ФСБ России шести вертолетов Ка-226Т палубного базирования сообщалось осенью 2015 года. Вертолеты, согласно техническому заданию, предназначались для эксплуатации со сторожевых кораблей проекта 22460 «Рубин», строящихся в интересах береговой охраны Пограничной службы ФСБ (переданы в эксплуатацию девять кораблей, строятся два, запланированы к постройке еще три).

Контракт был заключен с Кумертауским авиационным производственным предприятием на сумму 2,248 миллиарда рублей. Первая поставка должна была состояться до 1 апреля 2017 года. По условиям соглашения, четыре машины требуется сдать в 2017 году, еще две — до апреля 2018-го.

Ка-226Т — новая версия легкого многоцелевого вертолета Ка-226 (развития Ка-26), появившаяся в 2008 году. Машина взлетной массой 3,6 тонны развивает максимальную скорость до 250 километров в час и способна перевозить 1050-1100 килограммов полезной нагрузки в кабине или на внешней подвеске.