При взрыве на московском заводе «Молния» погибли три человека

В Москве на машиностроительном заводе «Молния» при разгрузке взорвался газовый баллон. В результате инцидента три человека погибли. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Еще один человек пострадал. В столичном главке МЧС подтвердили информацию о хлопке, отмечает телеканал «360».

В то же время, как сообщили «Ленте.ру» в столичном главке Следственного комитета, в результате взрыва погибло два человека, еще двое доставлены в городскую клиническую больницу. По факту произошедшего начата доследственная проверка.

Машиностроительный завод «Молния» основан в 1929 году. Предприятие находится на Рязанском проспекте.

12 марта на химическом заводе «КуйбышевАзот» в Тольятти загорелись две установки по переработке циклогексана. Пожару присвоена третья категория сложности. Его площадь составила 500 квадратных метров. В результате ЧП никто не пострадал.

17 января на заводе по производству взрывчатых веществ в городе Бийске Алтайского края произошел взрыв — в ходе ремонтных работ сдетонировали отложения взрывчатки. Несколько рабочих получили ранения. Отмечается, что на предприятии технологический процесс нарушен не был.