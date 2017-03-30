Няню в Башкирии заподозрили в избиении годовалого мальчика

В Башкирии начата доследственная проверка после появления в местных СМИ информации о няне, жестоко обращавшейся с годовалым ребенком. Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета России в четверг, 30 марта.

Как отмечается, проверка организована по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как рассказала tv-rb.ru мама мальчика Гузель Махмудова, она заметила на теле сына ссадины и синяки, а также обратила внимание на его странное поведение, после чего решила установить дома скрытую камеру. Женщина заявляет, что увиденное шокировало ее: няня бросала малыша, насильно укладывала спать и часами игнорировала его плач. При этом вечером она говорила, что все хорошо. Как отмечается, няня не согласна с обвинениями в свой адрес.

Видео о жестоком обращении с ребенком было опубликовано на сайте телеканала.

В январе на принудительное лечение отправили няню Гульчехру Бобокулову, обезглавившую четырехлетнюю девочку в Москве. В феврале 2016-го женщина расправилась с ребенком, после чего подожгла квартиру и вышла на улицу с его головой.