Косачев предрек Великобритании «пожар» как после распада СССР

Протесты Шотландии и Северной Ирландии в связи с выходом Великобритании из ЕС напоминают ситуацию с бывшими республиками СССР, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал на своей странице в Facebook.

«Если вспомнить, как распадался Советский Союз и сколько автономий на тот момент не согласилось с решением республиканских руководителей самоопределиться в отношении прежде общего государства, можно легко представить, чем чреваты такого рода державные заходы Лондона», — написал он в четверг, 30 марта.

По словам сенатора, тогда власти некоторых республик «переехали, не моргнув глазом, волю» жителей Абхазии, Южной Осетии, приднестровского региона и Крыма, однако в Лондоне это не вызвало нареканий.

«Ведь не у них это происходило, всего-то лишь "пожар у соседей" с выгодными для себя геополитическим последствиями», — отметил Косачев, добавив, что сейчас «может стать горячо» и в Великобритании.

28 марта стало известно, что парламент Шотландии решил повторно провести референдум о независимости от Великобритании на фоне Brexit (предыдущий плебисцит состоялся в сентябре 2014-го, тогда больше половины голосовавших высказались за сохранение региона в составе Соединенного Королевства — прим. «Ленты.ру»).

14 марта, по данным ТАСС, лидер партии «Шинн фейн» в Северной Ирландии Мишель О'Нил заявила о необходимости провести референдум о независимости и присоединении к Ирландии.

Шотландия и Северная Ирландия высказались против выхода Великобритании из Евросоюза в ходе голосования, которое прошло летом прошлого года.