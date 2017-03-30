В Севастополе заработал первый государственный асфальтобетонный завод

В Севастополе начал работу первый государственный асфальтобетонный завод. Предприятие запустили в эксплуатацию в четверг, 30 марта, при участии временно исполняющего обязанности губернатора Дмитрия Овсянникова. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

«В этом году мы начинаем строительство двух крупных объектов: участка федеральной трассы "Таврида" и дороги в Камышовой бухте. Чтобы выполнить все намеченное, наши производственные мощности должны соответствовать запланированному объему работ», — заявил Овсянников.

Он отметил, что производительность асфальтобетонного завода составляет 120 тонн в час. «Запуск завода в эксплуатацию позволит сократить затраты на ремонт дорог», — уточнил глава города.

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По информации Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, в 2017 году запланирован ремонт 52 участков общей протяженностью 44 километра. Асфальтобетонный завод, как отмечается, полностью обеспечит продукцией потребности ГБУ «Севавтодор» для выполнения госзадания.

Кроме того, по словам Овсянникова, продукция предприятия также будет использоваться и для ликвидации последствий оползня на участке трассы Севастополь — Симферополь.

Новый завод поставлен городу в самой полной комплектации. Завод оснащен бункером-накопителем на 100 тонн готовой продукции и битумным хранилищем на 150 тонн. Это позволит заранее готовить асфальтовую смесь и избегать простоя грузовиков в ожидании погрузки. Управление заводом полностью компьютеризовано — он работает в автоматическом режиме, выпуская асфальтобетон согласно установленным стандартам производства.