В Германии назвали абсурдным повышение расходов на оборону до двух процентов ВВП

Повышение расходов на оборону до двух процентов ВВП, как того требует Североатлантический альянс, нереалистично для Германии. Об этом в пятницу, 31 марта, заявил министр иностранных дел ФРГ, Зигмар Габриэль, отмечает Finanzen.net.

«Я считаю абсурдным предположение о том, что в ближайшие несколько лет Германия будет тратить на бундесвер 70 миллиардов евро», — отметил глава МИД.

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Габриэль добавил, что Берлин готов делать больше для обеспечения безопасности, однако немецкие власти не считают, что это ограничивается лишь повышением расходов на оборону.

«Мы, немцы, в настоящее время тратим очень много денег на прием беженцев, которые к нам приезжают, потому что военные действия потерпели неудачу, не принеся стабилизации ситуации. Таким образом, мы видим, что может произойти, когда концентрируется внимание только на повышении военных расходов», — добавил министр.

Ранее 31 марта госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая перед министрами иностранных дел НАТО, напомнил странам — членам альянса о необходимости соблюдать устав и отчислять на нужды обороны по два процента ВВП. На данный момент США фактически оплачивает 70 процентов всего бюджета альянса, и лишь пять стран Североатлантического блока тратят на оборону два процента или больше.