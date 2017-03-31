ЦБ опустил официальный евро ниже 60 рублей

Банк России понизил официальный курс евро на выходные и понедельник на 49 копеек, до 59,81 рубля, свидетельствуют данные на сайте регулятора. Курс доллара снизился на 42 копейки, до 55,96 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара плюс 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, составляет 57,69 рубля.

На Московской бирже доллар к 13:00 мск вырос на 16 копеек, до 56,26 рубля. Евро упал также на 16 копеек, до 60,06 рубля. Цена на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,34 процента, до 52,97 доллара.

Ранее 31 марта российский ЦБ сообщил о том, что включит с 1 апреля гонконгский доллар в перечень иностранных валют, официальные курсы которых устанавливаются регулятором по отношению к рублю.

24 марта Банк России понизил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 9,75 процента годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ситуация на российском валютном рынке остается стабильной. «Операции (закупки Минфином валюты на внутреннем рынке — прим. «Ленты.ру») не оказали значимого влияния на курс рубля», — сказала она.

Для снижения зависимости российской казны от колебаний нефтяных цен ЦБ и Минфин проводят валютные интервенции. Они закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета. Так, с 7 марта по 6 апреля планируется потратить 70,5 миллиарда рублей на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке.