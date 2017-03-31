Банк России начнет устанавливать курс гонконгского доллара к рублю

Банк России включит с 1 апреля гонконгский доллар в перечень иностранных валют, официальные курсы которых устанавливаются регулятором по отношению к рублю. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Официальные курсы валют Центробанка используются для целей бухгалтерского, налогового учета, а также для расчета таможенных платежей. До сих пор ЦБ официально устанавливал курсы 34 иностранных валют.

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Как отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Михаил Крылов, гонконгская валюта является одной из самых торгуемых в мире. «Довольно часто она используется в торговых отношениях с Китаем, как промежуточная валюта, поскольку официальная валюта страны — юань — неконвертируем», — сказал он. Теперь же, по его словам, российским компаниям, совершающим операции в этой валюте, будет проще ориентироваться при заключении сделок. «Кросс-курс через доллар США был не вполне прозрачен», — пояснил эксперт.

Официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю устанавливаются ЦБ без обязательства покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Официальные курсы устанавливаются ежедневно (по рабочим дням) приказом Банка России, вступают в силу на следующий календарный день, и действуют до вступления в силу следующего приказа регулятора.

