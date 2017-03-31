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Артемий Лебедев отреагировал на запрет СБУ въезжать на Украину

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Артемий Лебедев
Артемий Лебедев

Дизайнер Артемий Лебедев пообещал продолжать говорить правду своим читателям, несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ) въезжать на украинскую территорию. Об этом в пятницу, 31 марта, он написал на своей странице в Facebook.

Публикация начинается призывом «Не плачь по мне, Украина!». «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям», — говорится в записи.

Лебедев отметил, что «олигархи приходят и уходят» и назвал Украину «любимой», а также выразил надежду, что страна «когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти». Кроме того, он отметил, что 10 процентов читателей его блога — c Украины.

Ранее 31 марта «Апостроф» сообщил, что в ответ на его запрос СБУ подтвердила информацию о запрете въезда на Украину Артемию Лебедеву. Такое решение ведомство объяснили тем, что, по его мнению, российский дизайнер и блогер занимается «деятельностью, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».

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