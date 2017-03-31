Артемий Лебедев отреагировал на запрет СБУ въезжать на Украину

Дизайнер Артемий Лебедев пообещал продолжать говорить правду своим читателям, несмотря на запрет Службы безопасности Украины (СБУ) въезжать на украинскую территорию. Об этом в пятницу, 31 марта, он написал на своей странице в Facebook.

Публикация начинается призывом «Не плачь по мне, Украина!». «Что касается моего влияния на безопасность, то оно как раньше было, так и сейчас никуда не денется. Я и дальше буду говорить правду своим любимым читателям», — говорится в записи.

Лебедев отметил, что «олигархи приходят и уходят» и назвал Украину «любимой», а также выразил надежду, что страна «когда-нибудь избавится от текущей позорной и деструктивной власти». Кроме того, он отметил, что 10 процентов читателей его блога — c Украины.

Ранее 31 марта «Апостроф» сообщил, что в ответ на его запрос СБУ подтвердила информацию о запрете въезда на Украину Артемию Лебедеву. Такое решение ведомство объяснили тем, что, по его мнению, российский дизайнер и блогер занимается «деятельностью, направленной на нанесение вреда в сфере информационной безопасности».