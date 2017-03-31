В Воркуте росгвардейцы поймали и выпустили в тундру злобно скалившегося песца

В Воркуте наряд вневедомственной охраны Росгвардии поймал заблудившегося в центре города песца, кидавшегося на людей, и выпустил его в тундру. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Республике Коми, соответствующая запись размещена в официальном сообществе управления во «ВКонтакте».

«26 марта текущего года около 12 часов дня, получил сообщение от дежурного ОМВД России по городу Воркуте о том, что по одной из центральных улиц бегает дикий зверек песец, который кидается на прохожих и злобно скалится», — начинается сообщение ведомства.

После прибытия к месту происшествия наряда вневедомственной охраны песец, испугавшись, попытался скрыться. Сотрудники, как отметили в пресс-службе, имея все основания для применения табельного оружия, тем не менее, приняли решение действовать иначе. Они начали погоню за зверем.

«Около полутора километров стражи порядка на автомашине и пешком пытались загнать животное в тупик, чтобы увезти из городской местности», — говорится в сообщении.

На одной из улиц животное удалось загнать под стоявшую машину. «Один из сотрудников находился у автомашины и следил за песцом, а напарник пошел в магазин, чтобы купить лесному гостю мясные гостинцы для приманки. Когда сотрудники выманили зверька из тупика, они оперативно поместили его в мешок», — рассказали в пресс-службе.

После этого песца в мешке вывезли за пределы городской черты. «Благодаря слаженным и оперативным действиям полицейских охраны, никто из граждан не пострадал, а песец был отпущен в родные пенаты», — заключили в ведомстве.