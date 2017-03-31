В Самаре покончил с собой гендиректор оборонного предприятия «Салют»

В Самаре покончил с собой 77-летний гендиректор завода «Салют» Николай Поролло. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника агентства, Поролло совершил самоубийство в собственном доме в Красноглинском районе Самары. Сообщение поступило в 10 часов утра 31 марта. Причины произошедшего устанавливаются следствием.

Поролло возглавлял «Салют» с октября 1991 года. На предприятии он проработал с 1968-го, пройдя все ступени иерархии от мастера до генерального директора завода.

Завод «Салют» (ранее Куйбышевский механический завод) входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» с 2005 года. Производит в интересах головных предприятий корпорации газогенераторы, ракетные двигатели на твердом топливе и конструктивные элементы летательных аппаратов.