Глава ВЭБа отказался верить в нефть дороже 60 долларов

Цена на нефть в обозримом будущем вряд ли превысит 60 долларов за баррель. Такое мнение высказал глава Внешэкономбанка Сергей Горьков, передает Rambler News Service. Причиной общего снижения котировок сырья он назвал внедрение сланцевых технологий добычи.

«Когда-то, еще в 2008 году, в кризис, лидером крупнейшей нефтяной американской компании было заявлено, что цена будет больше, чем 200 долларов за баррель», — сказал Горьков. Глава ВЭБа отметил, что этот промышленник «не учел одну вещь», а именно — сланцевую революцию, «при которой тогда маленькие компании, инвестиции которых были десятки миллионов долларов, не миллиардов, а просто десятки миллионов, создали технологию, себестоимость которой была 120, потом 90, сейчас она 60 долларов».

Крупнейшей нефтяной компанией в США является Exxon Mobil. С 1 января 2006 года по 1 февраля 2017-го пост председателя совета директоров и CEO этой компании занимал нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. В 2008-м в беседе с корреспондентом NBC Меттом Лауэром, попросившим его прокомментировать прогнозы аналитиков о росте нефти до 150-200 долларов за баррель, Тиллерсон сказал: «Я на самом деле не могу делать прогнозы, Мэтт. Я бы никогда не предсказал, что мы будем там, где мы есть сегодня».

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Подобный прогноз в 2008 году сделали аналитики международного инвестбанка Goldman Sachs. Тогда эксперты не исключили, что цена может достичь 200 долларов за баррель в ближайшие два года. Также о таком уровне говорил тогдашний министр нефти Ирана Голамхоссейн Нозари.

Российский Минфин, возглавляемый на тот момент Алексеем Кудриным, напротив, понизил прогноз по стоимости нефти на 2009 год до 50 долларов за баррель, на 2010-й — до 55 долларов за баррель, а на 2011 год — до 60 долларов за баррель. Кудрин, будучи на посту министра, предсказывал дальнейшее снижение нефтяных цен и говорил о необходимости переориентации экономики.

В то же время в феврале прошлого года президент Эквадора Рафаэль Корреа выразил уверенность, что в среднесрочной перспективе цена барреля «отскочит» к 200 долларам. «Среди факторов, которые могут привести к подобному взлету цен на углеводороды, — прекращение инвестиций в нефтяном секторе и закрытие буровых установок в США из-за их нерентабельности», — сказал он.