Канадское кладбище автомобилей выставили на продажу за миллион долларов

В канадской провинции Британская Колумбия неподалеку от города Таппен выставили на продажу кладбище автомобилей, занимающее 2 гектара. На объявление, размещенное на сайте риэлторской компании Century 21, обратило внимание издание Driving.

За более чем 340 машин, землю и здания просят 1,45 миллиона канадских долларов (около миллиона долларов США). Покупатель получит в собственность отремонтированный дом, реставрационный цех площадью 83 квадратных метра, ангар площадью более 110 квадратных метров и множество стройматериалов.

Среди автомобилей есть как обычные, так и достаточно редкие экземпляры, их стоимость варьируется от 375 долларов до 26 тысяч.

Как отмечается в объявлении, это не просто покупка. «Речь идет о возможности всю жизнь посвящать тому, что нравится: восстановлению старинных автомобилей и проживанию в одном из самых красивых районов Британской Колумбии», — говорится на сайте.

Как рассказал Driving 60-летний владелец кладбища Майк Холл (Mike Hall), он начал собирать машины, когда ему было 20 лет. Мужчина намерен продать землю, потому что из-за работы не успеет восстановить все автомобили, которые хотел.