В Бордо прошла акция протеста против митинга Марин Ле Пен

Более тысячи человек вышли на улицы французского города Бордо в воскресенье, 2 апреля, в знак протеста против митинга кандидата в президенты страны от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Видео с места событий публикует Ruptly. Демонстранты скандировали антифашистские лозунги. Активисты также высказывали недовольство другими кандидатами на пост главы государства, включая Франсуа Фийона от республиканцев и социалиста Бенуа Амона.

Несмотря на демонстрацию, митинг Ле Пен состоялся. Во время выступления политик по традиции раскритиковала миграционную политику Европейского союза и призвала бороться с исламистским фундаментализмом.

Выборы президента Франции состоятся 23 апреля, второй тур, если потребуется, пройдет 7 мая.