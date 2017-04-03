В России выявили 33 тысячи автомобилистов с противопоказаниями к вождению

Сотрудники Генпрокуратуры в минувшем году направили в суды свыше 33 тысяч заявлений о принятии мер в отношении автомобилистов, имеющих различные противопоказания к вождению. Об этом в понедельник, 3 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Материалы по теме Статистическая грешность Что стоит за рекордным снижением количества преступлений в ушедшем году

«Лиц, имеющих противопоказания к вождению, прокуроры требовали лишать водительских удостоверений и прекращать действие их права на управление транспортными средствами. Кроме того, ведомство добивалось отмены решений медкомиссий о признании таких водителей годными к вождению», — сказал Куренной.

По его словам, в настоящее время 30 из 33 тысяч заявлений уже рассмотрены и удовлетворены судами.

«Только в Саратовской области в минувшем году водительских прав было лишено свыше 200 человек из 269 выявленных автомобилистов с противопоказаниями к вождению. Это во многом удалось благодаря единой региональной базе данных наркозависимых лиц, созданной по инициативе Генпрокуратуры», — отметил официальный представитель ведомства.

1 апреля стало известно, что в 2016 году Генпрокуратура выявила более 39 тысяч нарушений миграционного законодательства. При этом по инициативе прокуроров к административной и дисциплинарной ответственности было привлечено шесть тысяч лиц, а по материалам прокурорских проверок возбудили 1767 уголовных дел.