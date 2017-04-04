Закрыты 10 станций петербургского метро

На Московско-Петроградской линии петербургского метрополитена закрыты 10 станций. Об этом сообщили в пресс-службе подземки, передает РИА Новости.

Движение не осуществляется на участке от «Московской» до «Петроградской». «Все станции данного участка закрыты на вход и выход», — говорится в пресс-релизе.

Позднее в метрополитене заявили, что все станции проверены и уже открыты, сообщает ТАСС.

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Ранее 4 апреля также были закрыты станции «Сенная», «Садовая», «Спасская», «Достоевская», «Гражданский проспект» и «Девяткино». Последние три открыты, пишет «Интерфакс».

«Метрополитен намерен работать в обычном режиме для пассажиров. Поэтому поступают звонки, идет обнаружение предметов, поэтому метрополитен вынужден частично закрывать станции, о закрытии которых мы оповещаем в Telegram», — прокомментировала Национальной службе новостей (НСН) обстановку в подземке пресс-секретарь петербургского метро Юлия Шавель.

Днем 3 апреля в вагоне поезда, следовавшего от станции Сенная площадь к Технологическому институту, сработала бомба. Взрывное устройство, по данным Следственного комитета, мог привести в действие террорист-смертник. Его личность установлена, но эти сведения в интересах следствия не разглашаются. На месте теракта погибли 11 человек, позднее еще трое скончались от несовместимых с жизнью травм. Госпитализированы 49 человек.