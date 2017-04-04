В салоне «Мерседес-Бенц РУС» открылась выставка Энди Уорхола

В московском салоне продаж «Мерседес-Бенц РУС» начала работу выставка под названием «Любимая машина Энди Уорхола». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 4 апреля.

Фото: пресс-служба «Мерседес-Бенц РУС»

Открытие посетили звезды отечественного спорта и шоу-бизнеса, среди которых Яна Рудковская, Дима Билан и Евгений Плющенко. В экспозиции представлено 50 принтов художника, на которых изображены автомобили времен Уорхола, старинные автомобили, футуристические модели и портреты актрисы Мэрилин Монро. Главный экспонат — принт с любимым автомобилем Уорхола, спортивным Mercedes-Benz 300 SL. Все работы снабжены нидерландскими сертификатами подлинности.

Швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen, основанная в 1868 году, стала партнером мероприятия. Выставка продлится до конца апреля.

Энди Уорхол — американский художник, дизайнер, писатель и коллекционер. Он стал одной из самых известных фигур в истории поп-арт-движения и современного искусства в целом.