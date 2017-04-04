Крым
 

Немецкое издательство объяснило публикацию карты с российским Крымом

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Публикация в учебнике немецкого языка политической карты мира, на которой Крым обозначен как часть России, была ошибкой. Об этом говорится в пресс-релизе выпустившего пособие издательства Telc, передает РИА Новости.

«Мы получаем в настоящее время большое количество запросов относительно одной из опубликованных в нашем учебном пособии "Einfach gut! B1.1" цветной карты мира. Речь идет о купленной нами фотографии агентства Fotolia. Разные страны и регионы обозначены на ней одним цветом. Мы решительно заявляем, что мы таким образом не делали никаких политических заявлений относительно принадлежности этих регионов и стран», — объяснили в издательстве, добавив, что карта в следующих изданиях будет заменена.

31 марта стало известно, что в Германии напечатали учебник по немецкому языку, в котором Крым на карте мира изображен как часть России. Пособие предназначено для иностранцев, которые приехали в ФРГ. Издательство Telc действует от имени МВД Германии и разрабатывает языковые тесты для иммигрантов.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Киев и западные страны не признают результаты голосования и называют полуостров аннексированной территорией. В Москве настаивают, что процедура воссоединения соответствовала нормам международного права.

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