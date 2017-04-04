Участники «Евровидения» отказались посещать вечеринку в России в честь конкурса

Участники международного музыкального конкурса «Евровидение-2017» отказались посетить российскую вечеринку, посвященную соревнованию, из-за запрета певице Юлии Самойловой въезжать на Украину. Об этом организатор мероприятия Дмитрий Мельников сообщил ТАСС во вторник, 4 апреля.

«Изначально свое согласие на участие в концерте дали 10 стран-участников "Евровидения-2017", но из-за сложившейся политической ситуации иностранные гости взяли паузу», — объяснил Мельников.

По словам организатора вечеринки, 3 апреля, в день теракта в петербургском метро, делегации прислали письма с соболезнованиями, в которых уведомляли, что «смогут приехать в Москву только в том случае, если Россия будет допущена до голосования».

Мельников объяснил это тем, что вещательные компании, транслирующие «Евровидение», не смогут поддержать мероприятие в стране, «которая не принимает участие в соревновании и не голосует». Организаторы вечеринки приостановили продажу билетов до прояснения ситуации.

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Концерт в честь «Евровидения-2017» должен был состояться 21 апреля в Москве. Планировалось, что на мероприятии выступит Самойлова с конкурсной песней Flame is Burning, а также участники соревнования из Болгарии, Греции, Молдавии, Израиля, Азербайджана, Армении, Швейцарии и Италии. В программе также были номера российских певцов, которые в разные годы выходили на сцену «Евровидения», пишут dni.ru.

В конце марта глава Европейского вещательного союз Ингрид Делтенре в письме премьер-министру Украины Владимиру Гройсману заявила, что ряд вещательных компаний Европы, названия которых не приводятся, намерены бойкотировать «Евровидение» в Киеве из-за ситуации с российской участницей.

Служба безопасности Украины закрыла Самойловой въезд в страну 22 марта. Такое решение было связано с посещением певицей Крыма в 2015 году, что на Украине считают нарушением государственной границы. Европейский вещательный союз (ЕВС), организующий «Евровидение», пообещал защитить право России на участие в конкурсе.

Полуфиналы «Евровидения-2017» состоятся 9 мая и 11 мая, финал — 13 мая.