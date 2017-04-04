Сборная России пропустила восемь шайб от Канады в матче женского ЧМ по хоккею

Женская сборная России по хоккею проиграла команде Канады со счетом 0:8 в заключительном матче группового этапа чемпионата мира, который проходит в американском Плимуте. Об этом сообщается на сайте турнира.

Россиянки во второй игре подряд не смогли забросить ни одной шайбы. 2 апреля команда уступила сборной США со счетом 0:7. Команда Алексея Чистякова 31 марта одержала победу над командой Финляндии (2:1)

Сборная России вышла на игру с траурными повязками в память о погибших в результате взрыва в петербургском метро.

Российские хоккеистки заняли последнее, четвертое, место в группе А и сыграют в четвертьфинале с лучшей сборной квартета В — командой Германии. Встреча состоится в ночь на среду, 5 апреля, по московскому времени.